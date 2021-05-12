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Дрейк стал артистом десятилетия по версии Billboard. Также в топе: Тейлор Свифт, Бруно Марс, Рианна

Виктория Шанина
Сегодня в 15:03

23 мая в Лос-Анджелесе пройдет премия Billboard Music Awards. Канадский рэпер Дрейк получит на церемонии звание артиста десятилетия.

Начиная со студийного сборника «Thank Me Later», пластинки Дрейка занимали лидирующие строчки в Billboard 200, куда попал и последний релиз 2019 года «Care Package». Некоторые треки артиста около года сохраняли топовые позиции в чарте Billboard Hot 100, а синглы из новых альбомов сразу попадали в рейтинг. Дрейк — единственный сольный артист, который в сумме провел более 50 недель на первом месте чарта.

На счету Дрейка уже 27 наград от Billboard Music Awards — это абсолютный рекорд премии. Его главный конкурент, рэпер Канье Уэст, побеждал в номинациях всего пять раз.

В число лучших артистов декады с 2010 по 2020 год также попала Тейлор Свифт, которой принадлежит рекорд по количеству наград среди женщин — 23 победы на премии Billboard Music Awards. А еще в топе оказались Бруно Марс, Рианна, Адель, Эд Ширан, Джастин Бибер, Кэти Перри, Maroon 5 и Post Malone.

В 2017 году Дрейк забрал с премии сразу 13 наград. В том числе он стал лучшим исполнителем, лучшим хип-хоп-исполнителем и записал лучший рэп-альбом. Рэпер побил рекорд Адель, которая в 2012 году получила 12 премий.

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