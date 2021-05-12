Дуа Липа, J Hus и Гарри Стайлз: названы лауреаты Brit Awards

Церемония вручения Brit Awards проводилась в 41-й раз. Она стала одним из первых массовых мероприятий в Великобритании с начала года. На стадион, вмещающий 20 тыс. зрителей, были допущены 4000 человек. Более половины билетов были разыграны среди тех, кто, по словам организаторов, находился на передовой борьбы с пандемией.