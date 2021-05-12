Дуа Липа, J Hus и Гарри Стайлз: названы лауреаты Brit Awards

На лондонском стадионе O2 Arena прошла церемония вручения наград Brit Awards. Лучшей британской певицей была признана Дуа Липа, а ее альбом «Future Nostalgia» — лучшей британской пластинкой.
Среди сольных исполнителей победу одержал рэпер J Hus, а среди групп — поп-трио Little Mix. Награду в категории «Лучшая британская песня» получил Гарри Стайлз за его «Watermelon Sugar».
В номинации «Прорыв года» победила певица Арло Паркс, титул «Глобальной иконы» присудили Тейлор Свифт, а приз «Восходящая звезда» достался исполнительнице Griff.
В международных номинациях артисткой года была признана Билли Айлиш, а артистом года — The Weeknd.
Церемония вручения Brit Awards проводилась в 41-й раз. Она стала одним из первых массовых мероприятий в Великобритании с начала года. На стадион, вмещающий 20 тыс. зрителей, были допущены 4000 человек. Более половины билетов были разыграны среди тех, кто, по словам организаторов, находился на передовой борьбы с пандемией.