Причиной нападения на казанскую школу бывшего ученика Ильназа Галявиева, в результате которого погибли 9 человек, стало «абсолютное отсутствие государственной идеологии». Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка по Татарстану Ирина Волынец в эфире ютьюб-канала «Соловьев Live».

«Пока не будет государственной идеологии, пока дети не будут заняты внеурочно так, как это было в СССР, причем эта занятость должна обеспечиваться государством, <…> если мы сейчас кардинально не изменим нашу систему, то, к сожалению, ситуация будет повторяться. Далеко не каждая семья, особенно многодетная, потянет кружки, особенно если ребенок хочет посещать разные кружки», — сказала омбудсмен.

Она раскритиковала публикацию изображений казанского стрелка в СМИ, поскольку «это одна из причин, почему он пошел на это преступление». Омбудсмен также выступила против занятий киберспортом для школьников.

«Практически спортсмен — тот, кто сидит сутками, проглядывает глаза до слепоты, сходит с ума и перестает различать действительность и виртуальную реальность», — считает она.

Волынец отметила, что семья казанского стрелка была финансово благополучной, но на уровне личных отношений у Галявиева не было контакта с родителями. По ее информации, молодой человек съехал от родственников из‑за затяжного конфликта.

Утром 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев, вооруженный гладкоствольным ружьем, проник в казанскую школу № 175, которую окончил несколько лет назад. Он открыл стрельбу, в результате которой погибли минимум девять человек — семь учеников, одна учительница и одна работница школы. Еще более двадцати человек пострадали, восемь из них находятся в тяжелом состоянии.

В школе, где произошла стрельба, не работали сотрудники ЧОПа. Безопасность обеспечивалась пожилой вахтершей и тревожной кнопкой, которую установил муниципалитет. Нападавшего задержали живым. СК завел уголовное дело о массовом убийстве. 12 мая объявлено в Татарстане днем траура.

На фоне трагедии спикер Госдумы Вячеслав Володин счел необходимым обсудить уход от анонимности в интернете. Сенатор Александр Башкин предложил усилить контроль за компьютерными играми, обвинив их в героизации насилия.