Эдвард Нортон снимется в сиквеле детектива «Достать ножи» с Дэниэлом Крэйгом

Эдвард Нортон присоединился к актерскому составу фильма Райана Джонсона «Knives Out 2» — продолжению криминального триллера «Достать ножи». Дата премьеры по-прежнему неизвестна, но картина должна выйти в 2022 году, пишет Deadline.

На счету Нортона множество ролей в культовых лентах. Среди них «Бойцовский клуб», «Американская история X», «Отель „Гранд Будапешт“» и другие. В сиквеле детектива «Достать ножи» ему предстоит сыграть с Дэниэлом Крэйгом в роли сыщика-джентльмена и недавно подключившемся Дэйвом Батистой. Персонажи Нортона и Батисты пока не разглашаются.

Первый фильм был посвящен расследованию загадочного убийства известного автора криминальных романов Харлана Тромби. Его находят мертвым после празднования 85-летнего юбилея. Основной версией становится самоубийство, но частный детектив Бенуа Блан сомневается в этом и начинает допрашивать всех членов семьи писателя.

«Достать ножи» собрал в мировом прокате более 300 млн долларов при бюджете 40 млн, получил номинацию на «Оскар» за лучший оригинальный сценарий и 3 номинации на «Золотой глобус» за лучший фильм, мужскую и женскую роль в мюзикле или комедии. В фильме кроме Крейга снялись Крис Эванс, Ана де Армас, Джейми Ли Кертис, Майкл Шеннон, Тони Коллетт, Лейкит Стэнфилд и другие.

Чтобы получить лучших актеров для сиквела, Netflix купил права на фильм «Достать ножи» и две части продолжения от режиссера Райана Джонсона. Сделка обошлась стрим-сервису в рекордные 450 млн долларов.

О работе над продолжением стало известно в январе 2020-го. Джонсон отметил, что история «Knives Out 2» будет сосредоточена на новом расследовании частного сыщика Бенуа Бланка. Это значит, что зрители не увидят и половины тех актеров, которые были в первом фильме.