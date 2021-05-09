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НАСА обвинило Китай в нарушении стандартов в отношении космического мусора 20:56
В США вышла версия Clubhouse для Android. Скорое она появится и в других странах 20:34
В сети появился короткометражный фильм Сергея Рамза «Конец войны». Он участвовал в ММКФ 20:00
Лидер Rammstein исполнил песню «Любимый город». Клип на нее сняли в Эрмитаже 19:28
Дипломаты спели «Катюшу», у Илона Маска синдром Аспергера и другие новости дня 18:56 Дайджест
ABC News/YouTube Сет Роген заявил, что не будет работать с Джеймсом Франко после обвинений в харассменте
Сет Роген заявил, что не будет работать с Джеймсом Франко после обвинений в харассменте 17:30
Глава омского Минздрава пропал без вести на охоте. Он не выходит на связь с 7 мая 17:30
В Кемерове на параде загорелась военная машина. Огнетушитель оказался нерабочим, огонь сбили тряпкой 16:58
В Шотландии выбрали новый парламент. Он планирует провести референдум об отделении от Великобритании 16:40
В Совфеде предложили перевести женщин с детьми на четырехдневную рабочую неделю 16:05
Российские дипломаты в разных странах спели «Катюшу» ко Дню Победы 15:27
Gage Skidmore/Flickr Галь Гадот подтвердила, что Джосс Уидон угрожал ее карьере на съемках «Лиги справедливости»
Галь Гадот подтвердила, что Джосс Уидон угрожал ее карьере на съемках «Лиги справедливости» 15:20
Умер испанский писатель и поэт Хосе Мануэль Кабальеро Бональд 14:36
Cкарлетт Йоханссон присоединилась к бойкоту организаторов «Золотого глобуса» 14:30
The Rolling Stones выпустят видеоверсию концерта на пляже Копакабана. Его посетили 1,5 млн зрителей 13:36
Британского принца Майкла Кентского обвинили в попытке продать доступ к президенту России 12:54
kremlin.ru Лукашенко подписал декрет о передаче власти Совбезу в случае его смерти
Лукашенко подписал декрет о передаче власти Совбезу в случае его смерти 11:57
В России выявили 8419 случаев коронавируса за сутки 11:17
Глава Минздрава заявил, что коллективный иммунитет к коронавирусу в России появится в сентябре 10:54
Илон Маск признался, что у него синдром Аспергера 9:59
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Дайджест

Дипломаты спели «Катюшу», у Илона Маска синдром Аспергера и другие новости дня

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:56

Российские дипломаты к 9 Мая исполнили песню «Катюша» в 54 странах. Поздравительный ролик опубликовали в телеграм-канале МИД.

В Кемерове на параде Победы загорелся военный автомобиль. Огнетушитель оказался нерабочим, огонь потушили куском ткани.

В России выявили 8419 случаев коронавируса за сутки. В Минздраве считают, что коллективный иммунитет в стране выработается к сентябрю.

В Омской области пропал министр здравоохранения региона Александр Мураховский. Он уехал на охоту два дня назад и с тех пор не выходил на связь, его квадроцикл нашли в болоте.

В Совете Федерации предложили перевести женщин с детьми на четырехдневную рабочую неделю. Дополнительный выходной не должен сказываться на зарплате, считает автор инициативы.

Президент Беларуси подписал декрет о передаче власти Совету безопасности в случае его смерти. Если Александра Лукашенко убьют, в стране введут чрезвычайное или военное положение.

Илон Маск страдает синдромом Аспергера. Он рассказал об этом в эфире комедийного шоу «Saturday Night Live» и принял участие в нескольких скетчах.

В США умер исполнитель ритм-н-блюза Ллойд Прайс, автор хитов «Personality» и «Stagger Lee». А в Испании скончался писатель и поэт Хосе Мануэль Кабальеро Бональд, получивший в 2012 году премию Сервантеса.

Британского принца Майкла Кентского обвинили в попытке продать доступ к Владимиру Путину. Двоюродный брат Елизаветы II предлагал свою протекцию за 50 тыс. фунтов стерлингов.

В Шотландии выбрали новый парламент, который планирует опять провести референдум о независимости. В 2014 году шотландцы уже проголосовали против отделения от Великобритании.

Netflix отказался от сотрудничества с организаторами «Золотого глобуса» — Голливудской ассоциацией иностранной прессы (HFPA). Причина — отсутствие расового разнообразия в составе организации.

Скарлетт Йоханссон поддержала бойкот HFPA. Она перестала работать с ассоциацией из‑за сексистских вопросов и замечаний от журналистов, входящих в нее.

Сет Роген заявил, что не планирует работать с Джеймсом Франко после обвинений в харассменте. Ранее актеры были друзьями и сняли вместе несколько фильмов, в том числе «Ананасовый экспресс: Сижу, курю».

Галь Гадот рассказала об угрозах режиссера Джосса Уидона на съемках «Лиги справедливости». Постановщик угрожал разрушить ее карьеру.

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