Дипломаты спели «Катюшу», у Илона Маска синдром Аспергера и другие новости дня

Российские дипломаты к 9 Мая исполнили песню «Катюша» в 54 странах. Поздравительный ролик опубликовали в телеграм-канале МИД.

В Кемерове на параде Победы загорелся военный автомобиль. Огнетушитель оказался нерабочим, огонь потушили куском ткани.

В России выявили 8419 случаев коронавируса за сутки. В Минздраве считают, что коллективный иммунитет в стране выработается к сентябрю.

В Омской области пропал министр здравоохранения региона Александр Мураховский. Он уехал на охоту два дня назад и с тех пор не выходил на связь, его квадроцикл нашли в болоте.

В Совете Федерации предложили перевести женщин с детьми на четырехдневную рабочую неделю. Дополнительный выходной не должен сказываться на зарплате, считает автор инициативы.

Президент Беларуси подписал декрет о передаче власти Совету безопасности в случае его смерти. Если Александра Лукашенко убьют, в стране введут чрезвычайное или военное положение.

Илон Маск страдает синдромом Аспергера. Он рассказал об этом в эфире комедийного шоу «Saturday Night Live» и принял участие в нескольких скетчах.

В США умер исполнитель ритм-н-блюза Ллойд Прайс, автор хитов «Personality» и «Stagger Lee». А в Испании скончался писатель и поэт Хосе Мануэль Кабальеро Бональд, получивший в 2012 году премию Сервантеса.

Британского принца Майкла Кентского обвинили в попытке продать доступ к Владимиру Путину. Двоюродный брат Елизаветы II предлагал свою протекцию за 50 тыс. фунтов стерлингов.

В Шотландии выбрали новый парламент, который планирует опять провести референдум о независимости. В 2014 году шотландцы уже проголосовали против отделения от Великобритании.

Netflix отказался от сотрудничества с организаторами «Золотого глобуса» — Голливудской ассоциацией иностранной прессы (HFPA). Причина — отсутствие расового разнообразия в составе организации.

Скарлетт Йоханссон поддержала бойкот HFPA. Она перестала работать с ассоциацией из‑за сексистских вопросов и замечаний от журналистов, входящих в нее.

Сет Роген заявил, что не планирует работать с Джеймсом Франко после обвинений в харассменте. Ранее актеры были друзьями и сняли вместе несколько фильмов, в том числе «Ананасовый экспресс: Сижу, курю».

Галь Гадот рассказала об угрозах режиссера Джосса Уидона на съемках «Лиги справедливости». Постановщик угрожал разрушить ее карьеру.