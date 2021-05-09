Илон Маск признался, что у него синдром Аспергера

«Для меня честь стать ведущим „Saturday Night Live“. Мое выступление сегодня — историческое, ведь я стану первым ведущим „SNL“ с [синдромом] Аспергера. По крайней мере, первым, кто в этом признался», — заявил Маск.

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск рассказал, что страдает синдромом Аспергера. Такое признание он сделал в эфире комедийного шоу «Saturday Night Live» («SNL») на телеканале NBC , выступая в роли ведущего передачи.

Кроме этого, предприниматель пошутил, что пишет в своем твиттере довольно неоднозначные мысли. «Но так уж работает мой мозг», — отметил он.

«Я переизобрел электроавтомобили и отправляю людей на Марс на космическом корабле. Вы правда думали, что я при этом буду обычным спокойным парнем?» — сказал бизнесмен.

Во время шоу Маск также принял участие в нескольких скетчах, которые традиционно разыгрываются перед живой аудиторией актерами постоянной труппы «SNL» и приглашенными звездами. Музыкальным гостем выпуска стала американская певица, автор песен и актриса Майли Сайрус.

Синдром Аспергера — психическое расстройство, которое характеризуется выраженными трудностями в социальном общении, восприятии окружающего мира и стереотипным, повторяющимся комплексом интересов и занятий.