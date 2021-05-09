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Британского принца Майкла Кентского обвинили в попытке продать доступ к президенту России

Юлия Онодэра
Сегодня в 12:54

Британский принц Майкл Кентский собирался продать доступ к президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщила Русская служба Би-би-си со ссылкой на газету Sunday Times и телеканал Channel 4.

По данным СМИ, двоюродный брат королевы Елизаветы II предлагал за деньги представить желающих российскому лидеру. Однако потенциальные клиенты Майкла Кентского оказались журналистами под прикрытием.

Принц отрицает обвинения в использовании своего статуса. Его официальный представитель заявил, что Майкл Кентский не встречался с Владимиром Путиным с 2003 года. Однако друг принца, маркиз Рединг, называет его «неофициальным послом Ее Величества в России».

Рединг рассказал журналистам, что родственник королевы может составить протекцию перед президентом России примерно за 50 тыс. фунтов стерлингов. «Мы бы не хотели, чтобы весь мир узнал, что он встречается с Путиным исключительно по деловым соображениям», — добавил он.

Авторы телепрограммы «Dispatches» утверждают, что принц Майкл также может записать видеообращение для президента с рекомендацией частной компании. Такую услугу кузен королевы готов оказать якобы за 200 тыс. долларов.

Позднее маркиз Рединг заявил, что сожалеет об излишней открытости и «нереалистических обещаниях», связанных с принцем Майклом Кентским. Он подчеркнул, что любые соглашения должны одобрить советники принца.

Принц Майкл Кентский известен как первый член королевской семьи, который выучил русский язык и получил квалификацию переводчика. Его бабушка — великая княжна Елена Владимировна, внучка императора России Александра II.

Официально принц и его супруга не являются членами королевской семьи и не получают государственное финансирование. Они зарабатывают при помощи своей консалтинговой компании и время от времени выступают в качестве представителей Елизаветы II.

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