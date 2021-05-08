Netflix отказался сотрудничать с организаторами «Золотого глобуса» из‑за отсутствия инклюзивности

Стриминговый сервис Netflix отказался от сотрудничества с организаторами премии «Золотой глобус» — Голливудской ассоциацией иностранной прессы (HFPA). Об этом сообщил Deadline.

Глава компании Тед Сарандос объявил, что платформа не будет работать с HFPA до тех пор, пока та не решит проблему отсутствия инклюзивности. Дело в том, что в ассоциацию входят около 90 журналистов — большинство из них белые.

Кроме того, HFPA подозревают в предвзятости: в феврале Los Angeles Times рассказала о слишком крупных для некоммерческой организации выплатах участникам ассоциации и вероятном влиянии студий на присуждение номинаций.

6 мая большинство членов HFPA проголосовали за ее реорганизацию. Однако руководство Netflix сочло предложенную меру недостаточной. Стриминговый сервис будет готов возобновить сотрудничество с ассоциацией только после «более значительных изменений».

«Сегодняшнее голосование — важный первый шаг. Тем не менее мы не считаем, что предлагаемые меры — особенно касающиеся состава журналистов — решат проблемы разнообразия в ассоциации», — сказал Сарандос.

HFPA ответила на заявление Netflix. Ассоциация сообщила, что наняла консультанта по разнообразию и намерена в ближайшие полтора года увеличить на 50% число своих членов. Работу по развитию инклюзивности в HFPA обещали сделать прозрачной.