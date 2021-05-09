Глава омского Минздрава пропал без вести на охоте. Он не выходит на связь с 7 мая

В лесах Омской области пропал министр здравоохранения региона Александр Мураховский. Об этом сообщают местные издания «Омск здесь» и «Коммерческие вести».

7 мая Мураховский уехал на охоту в Большеуковский район и вскоре перестал выходить на связь. По данным издания «СуперОмск», его квадроцикл был найден в болоте, однако где он сам, неизвестно.

Сначала близкие Мураховского искали его самостоятельно, однако на следующие сутки обратились в полицию, пишет «Омск здесь».

На сайте областного МВД 9 мая появилось сообщение о пропаже мужчины, уехавшего с охотбазы в деревне Поспелово Большеуковского района на квадроцикле в лес, однако его имя не называется. В поисково-спасательных работах задействованы полицейские, сотрудники Росгвардии и МЧС, а также охотинспекторы и местные жители.

До назначения министром здравоохранения в ноябре 2020 года Мураховский возглавлял Городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи № 1, куда в прошлом августе доставили Алексея Навального.