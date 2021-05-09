Лукашенко подписал декрет о передаче власти Совбезу в случае его смерти

Александр Лукашенко подписал декрет «О защите суверенитета и конституционного строя», сообщает его пресс-служба. Этим документом он закрепил передачу президентских полномочий Совбезу в случае своей смерти.

«Документом предусматривается, что в случае гибели главы государства вследствие покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии, иных насильственных действий все государственные органы и их должностные лица действуют в соответствии с решениями Совета безопасности, на заседаниях которого председательствует премьер-министр», — говорится в сообщении.

При таких обстоятельствах, согласно декрету, в стране будет введено чрезвычайное или военное положение, а Совбез определит перечень мер по их обеспечению. Кроме того, ведомство с участием губернаторов примет решение о проведении выборов нового президента.

Документ вступает в силу с момента подписания.

Декрет об экстренной передаче власти Лукашенко анонсировал в конце апреля. Это произошло спустя несколько дней после того, как российская ФСБ и белорусский КГБ объявили о предотвращении покушения на действующего главу государства. Тогда Лукашенко заявил, что этот документ — лишь мера предосторожности. «А не то, что я хочу кому‑то что‑то сдать или передать», — сказал он.