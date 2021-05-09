В Кемерове на параде загорелась военная машина. Огнетушитель оказался нерабочим, огонь сбили тряпкой

В Кемерове 9 мая во время парада Победы загорелся военный автомобиль, двигавшийся в колонне. Видео появилось на странице группы «Инцидент Кузбасс» в «ВКонтакте».

На кадрах видно, как водитель пытается сбить пламя в моторном отсеке огнетушителем, но тот не срабатывает. В итоге огонь удалось потушить куском ткани. Продолжила ли машина движение, из видео непонятно.