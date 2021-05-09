В Совфеде предложили перевести женщин с детьми на четырехдневную рабочую неделю

Член социального комитета Совета Федерации Сергей Леонов предложил установить четырехдневную рабочую неделю для женщин с детьми. Об этом сообщает РИА «Новости».

По мнению сенатора, это необходимо, «чтобы мама могла больше времени уделить семье, своему ребенку, решить те вопросы, которые не решишь в выходные дни».

Леонов отметил, что дополнительный выходной не должен сказываться на зарплате или отпуске сотрудниц. Свою инициативу он предлагает обсудить на заседании трехсторонней комиссии, поскольку оно затрагивает трудовое законодательство.

«Если будет достигнут компромисс, эта идея имеет право на жизнь», — считает член Совфеда.

При этом Леонов подчеркнул, что предложение ввести четырехдневную рабочую неделю для всех — преждевременное.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев предложил провести эксперимент с четырехдневной рабочей неделей в отдельных регионах или в крупных бизнес-структурах.