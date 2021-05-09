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В Шотландии выбрали новый парламент. Он планирует провести референдум об отделении от Великобритании

Юлия Онодэра
Сегодня в 16:40

Большинство мандатов в новом парламенте Шотландии получили сторонники независимости региона. Они намерены провести референдум об отделении от Великобритании. Об этом сообщила Би-би-си.

72 мандата из 129 достались по итогам выборов представителям Шотландской национальной партии и их соратникам. Лидер партии Никола Стерджен заявила, что будет добиваться второго за 7 лет референдума о независимости.

Подготовкой референдума она займется, когда стихнет пандемия коронавируса. Для того чтобы граждане смогли высказаться по спорному вопросу, Стерджен готова обратиться даже в суд. Впрочем, такую ситуацию политик считает «абсурдом».

В 2014 году Шотландия уже проводила референдум о выходе из состава Великобритании. Тогда жители региона проголосовали против перемен. Однако в 2016 году Великобритания вышла из ЕС, шотландцы с этим решением были не согласны.

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