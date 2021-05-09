Сет Роген заявил, что не будет работать с Джеймсом Франко после обвинений в харассменте

Актер и сценарист Сет Роген заявил, что не планирует снова работать с Джеймсом Франко из‑за обвинений в сексуальных домогательствах. Об этом кинематографист сказал в интервью The Sunday Times.

Артистов считали в Голливуде друзьями. Вместе они работали над фильмами «Ананасовый экспресс: Сижу, курю», «Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски» и «Горе-творец». Однако, по словам Рогена, обвинения в харассменте многое изменили в отношениях звезд.

В 2018 году пять женщин рассказали о харассменте со стороны Франко во время преподавания в киношколе. Он якобы принуждал их сниматься обнаженными, а одну девушку вынудил заняться с ним оральным сексом.

Актер отрицал обвинения. Однако в 2019 году актрисы Сара Титер-Каплан и Тони Гаал подали на него в суд. Они заявили, что Франко «стремился создать конвейер молодых женщин, которые подвергались его личной и профессиональной сексуальной эксплуатации».

Франко удалось избежать судебного разбирательства: актер сумел договориться с истицами в феврале 2021 года. В итоге они отказались от своих индивидуальных претензий к артисту.

По словам Рогена, он поссорился с Франко на фоне обвинений. В 2018 году продюсер утверждал, что будет работать с коллегой, однако с тех пор они никогда не сотрудничали и не выпустили ни одного совместного проекта.

«Я презираю жестокое обращение и домогательства и никогда не стал бы покрывать или скрывать действия кого‑то, кто это делает, или сознательно ставить кого‑то в ситуацию, когда бы он был рядом с кем‑то подобным», — подчеркнул Роген.

Он также выразил сожаление о том, что «ужасно» пошутил в 2014 году на шоу «Saturday Night Live». Тогда Роген сказал, что выдавал себя за несовершеннолетнюю девушку в инстаграме, пытаясь заманить Франко на свидание.

Тогда Франко уличили в переписке с 17-летней девушкой в социальных сетях. В интернет утекли сообщения актера, в которых он интересуется, есть ли у девушки парень и не хочет ли она встретиться. Франко заявил в ответ, что не знал о возрасте собеседницы.