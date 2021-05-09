Галь Гадот подтвердила, что Джосс Уидон угрожал ее карьере на съемках «Лиги справедливости»

Галь Гадот впервые публично заявила о том, что режиссер Джосс Уиндон угрожал ей на съемках «Лиги справедливости». Об этом актриса рассказала в ходе интервью израильскому телеканалу Channel 12.

«У меня были проблемы с Джоссом, но я с ними справилась. Он угрожал моей карьере и сказал, что в одно мгновение разрушит ее, если я сделаю что‑то не то. Но я сразу же с ним разобралась», — сказала Гадот.

В апреле журнал The Hollywood Reporter взял большое интервью у Рея Фишера — Киборга из «Лиги справедливости». Получилось расследование о конфликтах внутри съемочной команды и трудностях на всех этапах продакшена.

Фишер рассказал, что от жестоких методов работы Уидона, который доделывал ленту после того, как проект был вынужден покинуть Зак Снайдер, пострадал не только он сам, но и весь актерский состав. Самый серьезный конфликт случился, когда Галь Гадот не понравились некоторые диалоги с участием Чудо-женщины. Актриса попросила их заменить, отчего режиссер пришел в бешенство.

Гадот добилась встречи с гендиректором Warner Bros. Она не давала комментариев журналистам, но отметила, что «WB удалось быстро разрешить ситуацию».

Пока ни Джосс Уидон, ни студия не прокомментировали заявление актрисы об угрозах со стороны режиссера.