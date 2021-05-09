Cкарлетт Йоханссон присоединилась к бойкоту организаторов «Золотого глобуса»

Американская актриса Скарлетт Йоханссон выступила против организаторов премии «Золотой глобус» — Голливудской ассоциации иностранной прессы (HFPA). Об этом сообщает Deadline.

По словам актрисы, она уже давно не сотрудничает с организацией из‑за провокационных вопросов, которые ее члены задают на пресс-конференциях и церемонии.

«В прошлые годы я часто сталкивалась с сексистскими вопросами и замечаниями, граничащими с сексуальными домогательствами, от членов HFPA. Из‑за этого в течение многих лет я отказывалась участвовать в пресс-конференциях в поддержку своих новых фильмов, — говорит Йоханссон. — HFPA — организация, которую легитимизировали такие люди, как Харви Вайнштейн. Им важно было отмечать те или иные фильмы, чтобы добиться признания киноакадемии. Отрасль в целом пошла у них на поводу и смирилась с таким порядком вещей. Ассоциации необходима фундаментальная реформа. Пока же, я считаю, нам нужно перестать работать с HFPA и сосредоточиться на важности и единстве наших профсоюзов и отрасли в целом».

«Золотой глобус» оказался в центре скандала в феврале этого года, когда СМИ сообщили о коррупции внутри ассоциации. 6 мая большинство членов HFPA проголосовали за ее реорганизацию, но никаких конкретных изменений предложено не было. Позже голливудские компании начали бойкотировать премию.

Ранее от сотрудничества с HFPA отказался Netflix. В компании заявили, что не будут работать с организацией до тех пор, пока та не решит проблему отсутствия инклюзивности.