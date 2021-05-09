В Мадриде на 95-м году жизни умер испанский писатель и поэт Хосе Мануэль Кабальеро Бональд. Об этом сообщил EFE со ссылкой на источники, близкие к автору, и Институт Сервантеса.

Причина смерти неизвестна. Хосе Мануэль Кабальеро Бональд должен был отметить свой 95-й юбилей в ноябре 2021 года. Он родился 11 ноября 1926 года в Андалусии.

Писатель известен как автор множества произведений, среди которых «В доме отца», «Мертвые часы», «Естественный отбор» и «Двойная жизнь». В 2012 году он был удостоен премии Сервантеса.

Первое свое произведение Бональд опубликовал в 1962 году. В 2010 году он написал свою третью книгу мемуаров. Из нее можно узнать больше о писателе «поколения пятидесятых годов».