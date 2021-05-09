Глава Минздрава заявил, что коллективный иммунитет к коронавирусу в России появится в сентябре

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что коллективный иммунитет к коронавирусу в России будет достигнут к сентябрю. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам министра, массовая вакцинация от COVID-19 идет планово. При этом данные о количестве вакцинированных россиян по состоянию на 9 мая он сообщать не стал.

Массовая вакцинация от коронавируса в России стартовала 18 января.

Согласно официальным данным, на 6 мая первым компонентом вакцины в стране привиты 13,4 млн человек, вторым — 9,4 млн. Всего, по данным Росстата на 1 января, в России проживали 146,2 млн граждан.

Ранее Владимир Путин в ходе совещания с вице-премьером Татьяной Голиковой заявил, что в некоторых российских регионах в последнее время снизились темпы вакцинации. О каких именно регионах идет речь, он не уточнил. Чтобы вернуть показатели на прежний уровень, Путин предложил устроить мобильные пункты, где можно сделать прививку, в том числе и в дачных поселках.