В России выявили 8419 случаев коронавируса за сутки

В России за последние сутки выявили 8419 случаев коронавируса в 82 регионах, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 90 заражений превышает вчерашний показатель.
Больше всего новых случаев в Москве, Петербурге, Московской, Ростовской, Воронежской, Саратовской и Нижегородской областях.
Общее число выявленных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 4 880 262. За последние сутки вылечились 7517 человек, за все время — 4 496 132. За сутки умерли 334 человека, за весь период — 113 326.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире количество заразившихся коронавирусом превысило 157,7 млн человек, 3,28 млн из них умерли. Россия находится на шестом месте по числу заражений. На первом — США (32,6 млн), на втором — Индия (22,3 млн). За ними идут Бразилия (15,1 млн), Франция (5,8 млн) и Турция (5 млн).