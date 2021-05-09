В России выявили 8419 случаев коронавируса за сутки

В России за последние сутки выявили 8419 случаев коронавируса в 82 регионах, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 90 заражений превышает вчерашний показатель.

Больше всего новых случаев в Москве, Петербурге, Московской, Ростовской, Воронежской, Саратовской и Нижегородской областях.