Российские дипломаты в разных странах спели «Катюшу» ко Дню Победы

Российские дипломаты сняли видео с совместным исполнением песни «Катюша». Поздравительный ролик опубликовали в телеграм-канале Министерства иностранных дел в День Победы.

Во флешмобе приняли участие сотрудники посольств России в 54 странах, в том числе в Египте, Китае, Перу, Бенине и Того, Лаосе, Канаде, Японии, Сербии, США, Чехии, Уругвае, Непале, Казахстане, Пакистане, Словакии, Северной Македонии, Азербайджане и Беларуси.