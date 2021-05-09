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Российские дипломаты в разных странах спели «Катюшу» ко Дню Победы

Юлия Онодэра
Сегодня в 15:27

Российские дипломаты сняли видео с совместным исполнением песни «Катюша». Поздравительный ролик опубликовали в телеграм-канале Министерства иностранных дел в День Победы.

Во флешмобе приняли участие сотрудники посольств России в 54 странах, в том числе в Египте, Китае, Перу, Бенине и Того, Лаосе, Канаде, Японии, Сербии, США, Чехии, Уругвае, Непале, Казахстане, Пакистане, Словакии, Северной Македонии, Азербайджане и Беларуси.

Фрагменты ролика снимали в зале заседания ООН, в зданиях посольств, а также на фоне памятников солдатам Великой Отечественной войны. Многие участники видео спели «Катюшу», держа в руках фотографии родных — участников ВОВ.

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