В США умер легендарный исполнитель ритм-н-блюза Ллойд Прайс

В США в возрасте 88 лет умер американский исполнитель ритм-н-блюза и автор песен Ллойд Прайс. Об этом сообщила агентству AP жена музыканта Жаклин.

По ее словам, к смерти привели осложнения от сахарного диабета.

Владелец звукозаписывающей компании Maxwell Entertainment и друг Прайса Рики Поппелл написал у себя в фейсбуке, что близкие люди музыканта знали о его ухудшающемся здоровье последние пять лет.

Ллойд Прайс родился в пригороде Нового Орлеана 9 марта 1933 года. Его первая работа — «Lawdy Miss Clawdy», — записанная в 1952 году, возглавила американские R’n’B-чарты и сделала 19-летнего музыканта популярным исполнителем. В 1956 году кавер на эту песню исполнил Элвис Пресли.

Хиты Прайса «Personality» и «I’m Gonna Get Married» появлялись в списке лучших композиций в своем жанре по версии Billboard. Его песня «Stagger Lee» входит в список 500 величайших песен всех времен по версии журнала Rolling Stone.

В 1998 году имя Ллойда Прайса было включено в Зал славы рок-н-ролла.