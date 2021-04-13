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Российская альтернатива МКС, дата презентации Apple и другие новости дня 20:48 Дайджест
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Дайджест

Российская альтернатива МКС, дата презентации Apple и другие новости дня

Валерия Корниенко
Сегодня в 20:48

Владимир Путин одобрил проект строительства национальной орбитальной станции России. Она станет альтернативой для МКС и, предположительно, начнет функционировать после 2024 года.

К национальной космической программе ОАЭ присоединится Нора аль-Матруши. Она станет первой женщиной-астронавтом в арабском регионе.

Греция откроет границы для российских туристов 14 мая, а Израиль начнет пускать вакцинированных иностранцев 23 мая. Мальта и вовсе обещает платить по €200 путешественникам, которые проведут в стране летом хотя бы три дня.

В России за последние сутки выявили 8173 случая коронавируса. Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 увеличилось до 4 657 883.

В Москве появилась возможность привиться российскими вакцинами на дому. Пока ей могут воспользоваться только маломобильные москвичи.

Минздрав США рекомендовал прекратить вакцинацию препаратом Johnson & Johnson из‑за возможных побочных эффектов. Ранее в стране выявили шесть случаев тромбоза после прививки этой вакциной.

Скончался советский и белорусский музыкант Леонид Борткевич — бывший солист группы «Песняры». Ему был 71 год.

«Спас» извинился перед московским священником Алексеем Уминским. Недавно один из экспертов канала обвинил протоиерея в экстремизме, поскольку тот призвал допустить к Алексею Навальному врача.

Юлия Навальная встретилась с мужем в тюрьме. По ее словам, он «все такой же жизнерадостный, но говорит с трудом и время от времени кладет трубку и ложится на стол, чтобы передохнуть».

В Петербурге жители Пулковского нашли оригинальный способ достучаться до властей. Они установили на шоссе три билборда с вопросами по поводу нехватки школ в поселке.

Siri раскрыла дату презентации Apple раньше времени. Англоязычным пользователям она называет дату 20 апреля, если задать ей вопрос напрямую.

Американская киноакадемия объявила ведущих премии «Оскар» в 2021 году. Среди них Халле Берри, Риз Уизерспун, Брэд Питт, Зендая и другие.

Marvel поделился тизером финальных эпизодов сериала «Сокол и Зимний Солдат». Netflix выпустил трейлер «Армии мертвецов» Зака Снайдера.

Британский исполнитель Суфьян Стивенс представил трек «Lamentation II». Он вошел в большую коллекцию инструментальной музыки.

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