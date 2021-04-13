Мальта будет платить туристам по 200 евро за отдых в стране

Власти Мальты будут платить до 200 евро (около 18 тыс. рублей) иностранным туристам, которые летом проведут в стране хотя бы три дня. Об этом сообщает Reuters.

Для получения выплаты необходимо забронировать номер непосредственно через одну из местных гостиниц. Размер пособия будет зависеть от категории отеля. Гости пятизвездочного получат максимальную сумму в 200 евро, постояльцы четырехзвездочного могут рассчитывать на 150 евро, трехзвездочного — на 100.

«Эта схема направлена ​​на то, чтобы отели Мальты были конкурентными по мере возобновления международного туризма», — заявил министр туризма страны Клейтон Бартоло. Ожидается, что выплаты привлекут в страну 35 тыс. иностранцев.

По данным агентства, туристическая индустрия прямо и косвенно генерирует более четверти экономики страны, и из‑за пандемии отрасль фактически заморозилась. Если в 2019 году Мальту посетили более 2,7 млн человек, то в 2020-м этот показатель упал на 80%.

Министерство туризма рассчитывает, что к 1 июня в стране будут сняты большинство ограничений по коронавирусу.