В России за сутки выявили 8173 случая коронавируса

В России за последние сутки выявили 8173 случая коронавируса в 83 регионах, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 147 заболевших меньше, чем вчера.
Больше всего новых случаев заражения в Москве, Петербурге, Московской, Ростовской, Нижегородской, Самарской, Воронежской, Иркутской, Саратовской и Свердловской областях.
Общее число выявленных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 4 657 883. За последние сутки вылечились 9 611 человек, за все время — 4 281 776. За сутки умерли 338 пациентов, за весь период — 103 601.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 136,7 млн человек, 2,9 млн из них умерли. Россия находится на пятом месте по числу заражений, на первом — США (31,2 млн). На втором месте Индия (13,6 млн), на третьем — Бразилия (13,5 млн), на четвертом — Франция (5,1 млн).