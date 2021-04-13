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«Никогда не видела, чтобы так кожа обтягивала череп»: Юлия Навальная рассказала о встрече с мужем

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:03

Юлия Навальная встретилась со своим мужем, оппозиционным политиком Алексеем Навальным, в тюрьме. О свидании с заключенным она рассказала в инстаграм-аккаунте.

Встречу с супругом Навальная назвала «лучшим свиданием» в ее жизни. Однако призналась, что после нее переживает за Алексея еще сильнее. Юлию беспокоит ухудшающееся состояние здоровья политика.

«Он все такой же жизнерадостный и веселый. Правда, говорит с трудом и время от времени кладет трубку и ложится на стол, чтобы передохнуть. Похудел сильно, даже по сравнению с концом сентября, и весит уже 76 кг при росте 190», — рассказала Навальная.

Она отметила, что свидание проходило в комнате 3 на 2 метра, и между ней и Навальным было размещено стекло. «Он всем передавал большой привет. Правда, что все будет хорошо, у него уже не осталось сил добавить», — написала Навальная.

«Никогда не видела, чтобы так кожа обтягивала череп, но знаю, что сдаваться он не собирается. Пишет веселые посты в инстаграм и даже за Коран борется, — добавила она и подчеркнула. — Все обязательно будет хорошо».

2 февраля Симоновский районный суд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. 20 февраля Мосгорсуд признал это решение законным, после чего оно вступило в силу. Оппозиционер должен провести в колонии два года шесть месяцев и две недели.

24 марта адвокаты Навального рассказали о его резком ухудшении здоровья. По их словам, оппозиционер уже несколько дней испытывает сильные боли в спине, у него начала отниматься нога. В качестве помощи оппозиционеру дают только таблетки ибупрофена.

Навальный считает, что сотрудники колонии намеренно вредят его здоровью, нарушая право на непрерывный восьмичасовой сон и не оказывая должной медицинской помощи.

31 марта оппозиционер объявил голодовку, потребовав пустить к нему приглашенного врача и выдать лекарства. В этот же день ФСИН заявила, что Навальному в колонии оказывают всю необходимую медпомощь, а его состояние стабильное. 5 апреля политика перевели в медсанчасть.

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