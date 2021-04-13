перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
ещенепознер/YouTube Телеканал «Спас» извинился перед протоиереем Уминским, призвавшим допустить к Навальному врача
Телеканал «Спас» извинился перед протоиереем Уминским, призвавшим допустить к Навальному врача 16:34
Soft Cell запишут первый за 20 лет альбом 16:29
В конце мая Израиль начнет пускать в страну иностранных туристов 16:10
В США призвали прекратить вакцинацию препаратом Johnson & Johnson после нескольких случаев тромбоза 15:59
В Китае появился первый в мире светофор для верблюдов 15:48
MBR Space Centre/Twitter В арабском регионе появится первая женщина-астронавт
В арабском регионе появится первая женщина-астронавт 15:11
«Три билборда на границе Пулковского»: в Петербурге обратились к властям щитами из‑за нехватки школ 15:09
Стримы песен DMX выросли на почти на 1000% после его смерти 14:52
Нейросети научились делать снимки котиков, которые точь-в-точь как настоящие. И это проблема! 14:47
Siri раскрыла дату предстоящей презентации Apple. Она состоится 20 апреля в Купертино 14:19
14 мая Греция откроет границы для российских туристов 14:12
Don McCullough/Flickr В Tesla нашли новую пасхалку. Она открывает порт для зарядки после фразы «Открой задницу»
В Tesla нашли новую пасхалку. Она открывает порт для зарядки после фразы «Открой задницу» 14:08
Умер участник группы «Песняры» Леонид Борткевич 14:06
Звезда «Скотта Пилигрима» и «Джуно» Майкл Сера сыграет фермера в новом комедийном сериале от Hulu 13:00
Власти Японии планируют слить в океан воду с аварийной АЭС «Фукусима-1» 12:14
Хью Лори создаст мини-сериал по роману Агаты Кристи «Почему не Эванс?» 12:08
Cottonbro/Pexels В России за сутки выявили 8173 случая коронавируса
В России за сутки выявили 8173 случая коронавируса 11:45
Суфьян Стивенс выпустил трек «Lamentation II». Он вошел в большую коллекцию инструментальной музыки 11:22
Брэд Питт, Зендая и Хоакин Феникс: объявлен звездный состав ведущих «Оскара-2021» 11:08
Опрос: более трети россиян согласны получать «черную» зарплату 10:41
Отключить рекламу

«Три билборда на границе Пулковского»: в Петербурге обратились к властям щитами из‑за нехватки школ

Валерия Корниенко
Сегодня в 15:09

В Петербурге на границе с Пулковским в Пушкинском районе инициативная группа жителей установила три билборда с вопросами к администрации города по поводу отсутствия в поселке образовательных учреждений. Об этом сообщается в группе поселка Шушары в «ВКонтакте».

На крупных красных щитах написано: «В Пулковском нет школы», «До сих пор никто не уволен?», «Как же так, губернатор Беглов?». В сообщении указано, что первый жилищный комплекс в Пулковском заселили еще в 2016 году — таким образом, местные жители ждут строительства школы для детей уже больше пяти лет.

Муниципальный депутат поселка Шушары Илья Смирнов рассказал «Таким делам», что активисты не один раз жаловались на эту проблему исполнительным властям. Под одним из обращений к губернатору Александру Беглову они собрали 600 подписей. Однако в ответ им приходят лишь отписки, а сроки строительства школ в очередной раз переносятся.

Администрация Пушкинского района обещала построить первую школу еще в 2016–2018 годах, вторую — в 2018–2020 годах, говорится на странице поселка Шушары. Уточняется, что адресно-инвестиционная программа правительства Петербурга будет финансировать строительство школы, которое должны закончить в 2023 году. При этом для проекта еще не проведен конкурс и не найден подрядчик.

Идею с билбордами жители Пулковского позаимствовали из фильма «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» Мартина МакДона. Картина рассказывает историю американки Милдред Хейс, которая спустя несколько месяцев после убийства дочери арендует на въезде в город Эббинг три билборда и пишет на них послания к местному шерифу Уильяму Уиллоуби. Таким способом женщина пытается напомнить полиции о ее бездействии, так как убийца ее дочери так и не был найден.

Подробности по теме
Три билборда на границе постмодернизма: мемы по мотивам одного из фаворитов «Оскара»
Три билборда на границе постмодернизма: мемы по мотивам одного из фаворитов «Оскара»
События недели на afisha.ru
боевик
Мортал Комбат
Джеймс Ван перезапускает культовую франшизу легендарного файтинга
поп
«Мумий Тролль»
Группа, радикально обновившая рок на русском
боевик
Майор Гром: Чумной Доктор
Отечественный кинокомикс от режиссера фильма «Лед»
перформанс
Questioning/Кто ты?
Щекотливый спектакль без актеров и декораций
комедия
Вишневый сад. Комедия
Юрий Муравицкий переосмысляет Чехова в духе современной эстрады
боевик
Годзилла против Конга
Масштабный кроссовер с участием гигантских монстров
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Правительство Санкт-Петербурга
Люди
Мартин Макдонах
Илья Смирнов
Александр Беглов
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить