«Три билборда на границе Пулковского»: в Петербурге обратились к властям щитами из‑за нехватки школ

В Петербурге на границе с Пулковским в Пушкинском районе инициативная группа жителей установила три билборда с вопросами к администрации города по поводу отсутствия в поселке образовательных учреждений. Об этом сообщается в группе поселка Шушары в «ВКонтакте».
На крупных красных щитах написано: «В Пулковском нет школы», «До сих пор никто не уволен?», «Как же так, губернатор Беглов?». В сообщении указано, что первый жилищный комплекс в Пулковском заселили еще в 2016 году — таким образом, местные жители ждут строительства школы для детей уже больше пяти лет.
Муниципальный депутат поселка Шушары Илья Смирнов рассказал «Таким делам», что активисты не один раз жаловались на эту проблему исполнительным властям. Под одним из обращений к губернатору Александру Беглову они собрали 600 подписей. Однако в ответ им приходят лишь отписки, а сроки строительства школ в очередной раз переносятся.
Администрация Пушкинского района обещала построить первую школу еще в 2016–2018 годах, вторую — в 2018–2020 годах, говорится на странице поселка Шушары. Уточняется, что адресно-инвестиционная программа правительства Петербурга будет финансировать строительство школы, которое должны закончить в 2023 году. При этом для проекта еще не проведен конкурс и не найден подрядчик.
Идею с билбордами жители Пулковского позаимствовали из фильма «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» Мартина МакДона. Картина рассказывает историю американки Милдред Хейс, которая спустя несколько месяцев после убийства дочери арендует на въезде в город Эббинг три билборда и пишет на них послания к местному шерифу Уильяму Уиллоуби. Таким способом женщина пытается напомнить полиции о ее бездействии, так как убийца ее дочери так и не был найден.