«Три билборда на границе Пулковского»: в Петербурге обратились к властям щитами из‑за нехватки школ

На крупных красных щитах написано: «В Пулковском нет школы», «До сих пор никто не уволен?», «Как же так, губернатор Беглов?». В сообщении указано, что первый жилищный комплекс в Пулковском заселили еще в 2016 году — таким образом, местные жители ждут строительства школы для детей уже больше пяти лет.

В Петербурге на границе с Пулковским в Пушкинском районе инициативная группа жителей установила три билборда с вопросами к администрации города по поводу отсутствия в поселке образовательных учреждений. Об этом сообщается в группе поселка Шушары в «ВКонтакте».

Муниципальный депутат поселка Шушары Илья Смирнов рассказал «Таким делам», что активисты не один раз жаловались на эту проблему исполнительным властям. Под одним из обращений к губернатору Александру Беглову они собрали 600 подписей. Однако в ответ им приходят лишь отписки, а сроки строительства школ в очередной раз переносятся.

Администрация Пушкинского района обещала построить первую школу еще в 2016–2018 годах, вторую — в 2018–2020 годах, говорится на странице поселка Шушары. Уточняется, что адресно-инвестиционная программа правительства Петербурга будет финансировать строительство школы, которое должны закончить в 2023 году. При этом для проекта еще не проведен конкурс и не найден подрядчик.

Идею с билбордами жители Пулковского позаимствовали из фильма «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» Мартина МакДона. Картина рассказывает историю американки Милдред Хейс, которая спустя несколько месяцев после убийства дочери арендует на въезде в город Эббинг три билборда и пишет на них послания к местному шерифу Уильяму Уиллоуби. Таким способом женщина пытается напомнить полиции о ее бездействии, так как убийца ее дочери так и не был найден.