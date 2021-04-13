14 мая Греция откроет границы для российских туристов

Начиная с 14 мая, Греция будет принимать туристов из России. Об этом сообщает «Интерфакс-туризм» со ссылкой на директора представительства Греческой национальной туристической организации в России и СНГ Поликарпоса Эфстатиу.

Для въезда понадобится привиться российской вакциной, показать справку на наличие антител или показать отрицательный тест ПЦР. В 2021 году ожидается «хороший приток» туристов из России.

«Если все пойдет по плану, то 14 мая откроется международный туризм в Грецию. С этого дня для российских туристов уже не будет действовать ограничение в 500 человек в неделю, не будет карантина, перемещаться по стране можно будет свободно», — заявил Эфстатиу.

Глава представительства добавил, что в стране вакцинация проходит быстрыми темпами. К началу лета «уже будут точно привиты сотрудники туротрасли».

Месяц назад министр туризма Греции Харис Теохарис отмечал, что иностранцам будут выборочно делать экспресс-тесты на границе. Расходы на себя возьмет правительство страны. Условия для въезда он называл такие же: прививка, антитела или отрицательный тест.