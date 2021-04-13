Брэд Питт, Зендая и Хоакин Феникс: объявлен звездный состав ведущих «Оскара-2021»

В состав ведущих вошли Брэд Питт , Зендая, Халле Берри, Хоакин Феникс , Лора Дерн, Рене Зеллвегер, Риз Уизерспун и Харрисон Форд. Они будут вручать победителям золотые статуэтки, подбадривать номинантов и задавать атмосферу всего вечера.

Американская киноакадемия объявила ведущих премии «Оскар» в 2021 году и напомнила, что церемония пройдет 25 апреля.

В 2021 году «Оскар» пройдет в очном формате сразу в нескольких местах. Так организаторы хотят обеспечить большую безопасность здоровья участников во время продолжающейся пандемии COVID-19. Одной из площадок станет театр «Долби» в Голливуде. Церемонию будут транслировать в прямом эфире.

Среди претендентов на лучший фильм этого года оказались фильмы «Отец», «Земля кочевников», «Иуда и черный мессия», «Манк» и другие. Лидером по количеству номинаций, в том числе за актерскую работу, стал «Манк» Дэвида Финчера — ему может достаться 10 статуэток.