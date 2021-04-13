Siri раскрыла дату предстоящей презентации Apple. Она состоится 20 апреля в Купертино

«Специальное мероприятие пройдет во вторник, 20 апреля, в Apple Park в Купертино, Калифорния. Вы можете узнать все подробности на Apple.com», — заявляет голосовой помощник. Однако ссылка ведет на страницу, где такой информации нет.

20 апреля состоится следующая презентация компании Apple . Так ответила Siri на вопрос о том, на какую дату назначено мероприятие, сообщает The Verge.

Первыми это заметили англоязычные пользователи iPhone. На российских смартфонах Siri сразу отправляет на сайт Apple, где дата также пока не указана.

Ранее инсайдеры издания Bloomberg отмечали, что компания планирует обновить процессор и камеры линейки iPad Pro, улучшить функцию синхронизации данных и поменять экран на Mini-LED с подсветкой. Также появится новая версия дешевого, тонкого и легкого iPad для студентов.