Борьба за щит Капитана Америки: Marvel опубликовал трейлер финала «Сокола и Зимнего Солдата»

Ролик начинается с многозначительной фразы Баки Барнса: «Стив верил в тебя». В ответ на это Сэм Уилсон заявил, что делал то, что считал правильным. Оказалось, щит Капитана Америки попал в руки Джона Уокера и главные герои должны его вернуть, чтобы Уилсон смог стать символом нового времени для народа США.

Киностудия Marvel поделилась трейлером финальных эпизодов сериала «Сокол и Зимний Солдат». До конца первого сезона осталось всего две серии.

Боевик посвящен дуэту, который сражается со злом. Сэм Уилсон надевает костюм Капитана Америки и отправляется выполнять миссию от Стива Роджерса. В это время Баки Барнс пытается заново влиться в социум и современный мир.

В главных ролях — Энтони Маки и Себастьян Стэн. Финальные эпизоды выйдут 16 и 23 апреля на стрим-сервисе Disney+.