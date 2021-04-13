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В США призвали прекратить вакцинацию препаратом Johnson & Johnson после нескольких случаев тромбоза

Валерия Корниенко
Сегодня в 15:59

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) и Центр по контролю и распространению заболеваний (CDC) Минздрава США рекомендовали приостановить вакцинацию от коронавируса препаратом компании Johnson & Johnson из‑за возможных побочных эффектов после прививки. Об этом сообщается в твиттере FDA.

«Мы рекомендуем сделать паузу в использовании этой вакцины в целях предосторожности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что агентства Минздрава США изучают данные о шести зарегистрированных в стране случаях возникновения тромбов у людей после прививки вакциной Johnson & Johnson. При этом подчеркивается, что такие побочные эффекты крайне редки.

CDC и FDA заявили, что серьезно относятся к сообщениям о случаях тромбоза после вакцинации препаратом Johnson & Johnson. Ранее телеканал CNN со ссылкой на европейские источники сообщал о четырех известных случаях образования «необычных тромбов» после прививок этой вакциной.

Ранее около 20 стран отказались от использования препарата компании AstraZeneca. Поводом стали сообщения о нескольких случаях тромбоза и первой смерти у вакцинированных в Дании. Среди государств, которые ввели временный мораторий на эту вакцину, — Норвегия, Швеция, Финляндия, Исландия и Ирландия. Эти страны не вернулись к использованию препарата даже после того, как Европейское агентство лекарственных средств и ВОЗ по итогам дополнительных проверок признали вакцину безопасной.

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