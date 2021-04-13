В арабском регионе появится первая женщина-астронавт

Объединенные Арабские Эмираты назвали имена двух человек, которые присоединятся к национальной космической программе. Это Мохаммад аль-Мулла и Нура аль-Матруш — она станет первой женщиной-астронавтом как в ОАЭ, так и во всем арабском регионе.
Аль-Матруш закончила факультет машиностроения, а затем работала инженером в Национальной нефтестроительной компании. В 2011 году она одержала победу на международной олимпиаде по математике.
Вместе с пилотом аль-Муллой она пройдет обучение в Космическом центре НАСА имени Линдона Джонсона, который расположен в Техасе. Аль-Матруш выбрали из более чем 4000 кандидатов, отметил в твиттере премьер-министр ОАЭ, шейх Мохаммед Ибн Рашид аль-Мактум.
Девушка поблагодарила правительство ОАЭ и команду национальной космической программы за оказанное доверие. Она заявила, что будет «усердно трудиться над историческими моментами и достижениями, которые навсегда останутся в памяти народа».
Первой женщиной-космонавтом в истории стала Валентина Терешкова. 16 июня 1963 года она совершила полет на корабле «Восток-6», который продолжался трое суток. С тех пор в космосе побывали еще 64 женщины.