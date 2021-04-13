В арабском регионе появится первая женщина-астронавт

Объединенные Арабские Эмираты назвали имена двух человек, которые присоединятся к национальной космической программе. Это Мохаммад аль-Мулла и Нура аль-Матруш — она станет первой женщиной-астронавтом как в ОАЭ, так и во всем арабском регионе.

Аль-Матруш закончила факультет машиностроения, а затем работала инженером в Национальной нефтестроительной компании. В 2011 году она одержала победу на международной олимпиаде по математике.