Netflix выпустил трейлер «Армии мертвецов». Фильм снял Зак Снайдер

Стриминговый сервис Netflix выпустил трейлер нового фильма Зака Снайдера, который называется «Армия мертвецов». Видео появилось на ютьюб-канале компании.

Трехминутный ролик знакомит зрителей с главным героем картины — ветераном войны с зомби Скоттом Уордом (его играет Дейв Баутиста). Он приезжает в полузаброшенный Лас-Вегас и устраивается работать в закусочную.

Однако вскоре к нему обращается владелец казино Блай Танака. Он предлагает пробраться в карантинную зону, где по-прежнему обитают зомби, и забрать 200 млн долларов, прежде чем правительство сбросит на зараженный город ядерную бомбу.