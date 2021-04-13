Netflix выпустил трейлер «Армии мертвецов». Фильм снял Зак Снайдер

Стриминговый сервис Netflix выпустил трейлер нового фильма Зака Снайдера, который называется «Армия мертвецов». Видео появилось на ютьюб-канале компании.
Трехминутный ролик знакомит зрителей с главным героем картины — ветераном войны с зомби Скоттом Уордом (его играет Дейв Баутиста). Он приезжает в полузаброшенный Лас-Вегас и устраивается работать в закусочную.
Однако вскоре к нему обращается владелец казино Блай Танака. Он предлагает пробраться в карантинную зону, где по-прежнему обитают зомби, и забрать 200 млн долларов, прежде чем правительство сбросит на зараженный город ядерную бомбу.
Уорд вместе с другими желающими разбогатеть решается на опасную миссию — и обнаруживает, что зомби Лас-Вегаса умнее, быстрее и организованнее, чем можно было бы предположить.
Помимо Баутисты, в фильме снялись Элла Пернелл, Ана де ла Регера, Хироюки Санада, Тиг Нотаро, Омари Хардвик, Тео Росси, Нора Арнезедер и Гаррет Диллахант. Картина выйдет на Netflix 21 мая.