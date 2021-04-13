Суфьян Стивенс выпустил трек «Lamentation II». Он вошел в большую коллекцию инструментальной музыки

Американский исполнитель Суфьян Стивенс представил композицию «Lamentation II». Ее можно послушать на ютьюбе.
На прошлой неделе Стивенс анонсировал альбом инструментальной музыки «Convocations», состоящий из пяти частей. На той же неделе он выпустил первую главу «Meditations».
«Lamentation II» — композиция с альбома «Lamentations», второй главы «Convocations». Целиком коллекция будет опубликована 6 мая, а на носителях станет доступна в августе.
Каждая часть альбома отражает стадии скорби. Суфьян Стивенс посвятил новое собрание музыки своему биологическому отцу, умершему в прошлом году через два дня после того как исполнитель выпустил пластинку «The Ascension».