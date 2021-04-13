Суфьян Стивенс выпустил трек «Lamentation II». Он вошел в большую коллекцию инструментальной музыки

На прошлой неделе Стивенс анонсировал альбом инструментальной музыки «Convocations», состоящий из пяти частей. На той же неделе он выпустил первую главу «Meditations» .

Американский исполнитель Суфьян Стивенс представил композицию «Lamentation II». Ее можно послушать на ютьюбе .

«Lamentation II» — композиция с альбома «Lamentations», второй главы «Convocations». Целиком коллекция будет опубликована 6 мая, а на носителях станет доступна в августе.

Каждая часть альбома отражает стадии скорби. Суфьян Стивенс посвятил новое собрание музыки своему биологическому отцу, умершему в прошлом году через два дня после того как исполнитель выпустил пластинку «The Ascension».