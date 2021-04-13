В Москве появилась возможность привиться российскими вакцинами на дому

Москвичи, которые не способны самостоятельно передвигаться, теперь могут вакцинироваться прямо дома. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заммэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

«Мы постоянно расширяем возможности для вакцинации от коронавируса в городе. С сегодняшнего дня экспериментально мы начинаем вакцинацию жителей на дому. В первую очередь это коснется тех людей, которые получают социальное обслуживание на дому и испытывают трудности в самостоятельном передвижении», — заявила Ракова.

Под эту программу попадают около 120 тыс. москвичей. Маломобильным гражданам не придется подавать заявку отдельно: в поликлиники все необходимые данные передадут органы социальной защиты населения.

Для реализации идеи власти создали 66 бригад из врачей и медсестер. С собой у них всегда будут фармацевтические термоконтейнеры с температурой внутри не выше 18 градусов для перевозки вакцины и средства индивидуальной защиты.

Среди россиян наблюдается слабое доверие отечественным вакцинам. Согласно исследованию Tazeros Global Systems, в начале февраля больше половины россиян не планировали прививаться. В числе причин оказались опасения быть чипированными, боязнь заговоров и побочных эффектов. Некоторые ждут вакцины из других стран.

Несколько дней назад издание Forbes выяснило, что в России первую дозу вакцины получили только 4,85% (около 7 млн человек), а обе — 3,03% (4,4 млн). При этом в Израиле, в стране наиболее быстрых темпов вакцинации, первую дозу прививки получили уже 57,93% (5,2 млн человек) граждан, обе — 52,86% (4,8 млн).