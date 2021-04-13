Умер участник группы «Песняры» Леонид Борткевич

Умер советский и белорусский музыкант Леонид Борткевич, известный как вокалист группы «Песняры». Об этом сообщается на его сайте.

Причны смерти не раскрываются. Ему был 71 год. Директор коллектива «Золотые голоса легендарного ансамбля „Песняры“» Николай Бабичев заявил, что Борткевич скончался в больнице в Минске.

Певец выступал в составе «Песняров» с 1970 года, и спустя 10 лет покинул коллектив, после чего начал записываться и выступать сольно.

В 1999 году музыкант вернулся в «Песняры» и работал с группой до самой смерти ее лидера Владимира Мулявина в 2003 году. В 2008 году коллектив распался, но через год собрался снова уже под руководством самого Борткевича.