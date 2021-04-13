Телеканал «Спас» извинился перед протоиереем Уминским, призвавшим допустить к Навальному врача

Ведущий православного телеканала «Спас» Роман Голованов извинился перед московским священником Алексеем Уминским. Ранее один из экспертов телеканала назвал Уминского преступником в рясе и обвинил в экстремизме, поскольку тот призвал допустить к Алексею Навальному врача.

«Простите все, кто оказался смущен. Чтобы не сказал отец Алексей, какую-бы полемику не вызвали его слова, я сейчас не говорю о содержании сказанного, но я понимаю, что разница во взглядах не должна отменять благоговейного отношения к священному сану и уважения к пастырю. Грубый тон в разговоре про священников недопустим», — заявил Голованов во время прямой трансляции.

Он добавил, что задача церкви — объединять, а не разделять, искать точки соприкосновения, понижать градус напряжения в обществе и быть над схваткой, а не ее участниками. Голованов надеется, что в будущем у телеканала «Спас» не будет даже повода снимать выпуски на подобные политические темы.