Телеканал «Спас» извинился перед протоиереем Уминским, призвавшим допустить к Навальному врача

Ведущий православного телеканала «Спас» Роман Голованов извинился перед московским священником Алексеем Уминским. Ранее один из экспертов телеканала назвал Уминского преступником в рясе и обвинил в экстремизме, поскольку тот призвал допустить к Алексею Навальному врача.
«Простите все, кто оказался смущен. Чтобы не сказал отец Алексей, какую-бы полемику не вызвали его слова, я сейчас не говорю о содержании сказанного, но я понимаю, что разница во взглядах не должна отменять благоговейного отношения к священному сану и уважения к пастырю. Грубый тон в разговоре про священников недопустим», — заявил Голованов во время прямой трансляции.
Он добавил, что задача церкви — объединять, а не разделять, искать точки соприкосновения, понижать градус напряжения в обществе и быть над схваткой, а не ее участниками. Голованов надеется, что в будущем у телеканала «Спас» не будет даже повода снимать выпуски на подобные политические темы.
7 апреля Уминский записал видео в поддержку Алексея Навального. Он призвал проявить христианское милосердие к оппозиционеру, которому администрация колонии отказывает в медицинской помощи. Священник заявил, что для не важно имя заключенного, но имеют огромное значение слова Христа, который призывал относиться к каждому человеку за решеткой, как к Нему Самому.
Через пару дней видеообращение Уминского стало главной темой в программе «Стрим» на «Спасе». Одним из ее гостей стал Сергей Карнаухов, бывший сотрудник МВД и экс-зампред правительства Кировской области, инициировавший в 2011 году дело «Кировлеса» против Алексея Навального, а сейчас ставший одним из постоянных экспертов по российской оппозиции на федеральном ТВ.
Карнаухов в эфире «Спаса» заявил, что «выходка» Уминского «стирает грань между добром и злом» и призвал завести на священника уголовное дело за экстремизм. Экс-сотрудник МВД назвал протоиерея «преступником в рясе» и «провокатором, который бросает нашу церковь в пропасть».
После этого редакция интернет-портала «Правмир» отказалась сотрудничать со «Спасом» и потребовала от телеканала публичных извинений. По ее словам, Карнаухов, которого представили верующим человеком, способным дать трезвую оценку происходящему, позволил себе оскорбления и клевету в адрес протоиерея. А ведущий программы и второй гость, священник Николай Бабкин, не пресекли этого.