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Путин одобрил строительство российской орбитальной станции для альтернативы МКС

Виктория Шанина
Сегодня в 10:13

Владимир Путин одобрил проект строительства национальной орбитальной станции России. Она станет альтернативой для Международной космической станции, сообщает «Московский комсомолец».

Станция будет называться РОСС, строительство начнется в ближайшее время. По словам заместителя гендиректора РКК «Энергия» Владимира Соловьева, она начнет функционировать после 2024 года.

РОСС должна будет состоять из 3–7 модулей, а находиться на ней смогут от 2 до 4 человек. Космонавты будут работать в вахтовом режиме — чтобы снизить расход и радиационную нагрузку на экипаж. Среди задач станции — дистанционное зондирование, исследования и эксперименты, связь и навигация, обнаружение техногенных катастроф, реализация образовательных проектов в интересах вузов, геологическая разведка, мониторинг лесного хозяйства и космический туризм.

Основной причиной перехода на собственную станцию стала изношенность российского служебного модуля на МКС. Еще в 2019 году в переходном отсеке появилось несколько трещин. По словам экспертов, это связано с «усталостью металла». Однако пока неизвестно, планируют ли власти полностью отказаться от использования международной станции — подобные сообщения в СМИ в Роскосмосе опровергли.

Ранее Соловьев заявлял, что после 2025 года может начаться «лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на борту МКС». Кроме того, по его словам, работа на МКС обходится довольно дорого — траты на дальнейшее финансирование оцениваются в 10–15 млрд.

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