Угрозы в адрес Дмитрия Глуховского, новый скандал в Голливуде и другие новости дня

Эдварду Билу предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения после аварии на Садовом кольце. Ему грозит до двух лет тюрьмы.

В чеченских телеграм-каналах выложили личные данные и адрес Дмитрия Глуховского. Ему угрожают из‑за образа чеченской девушки в сериале «Топи».

Виталий Милонов попросил ФСБ наказать организаторов «Артдокфеста» за экстремизм. Его возмутил документальный фильм о борце ММА, вынужденном бежать из Чечни из‑за своей гомосексуальности.

В Замоскворечье начали снос исторических зданий ради элитного ЖК. В ахматовском доме, который находится по соседству, потрескались стены.

Вчера вечером жители Химок целый час наблюдали световое шоу — свет в квартирах то включался, то выключался. Собрали кадры с незапланированной дискотеки, организованной неисправным кабелем.

В России зарегистрировали 8294 новых случая коронавируса. Общее число выявленных заражений в стране достигло 4 606 162.

Ученые выяснили, что у трети переболевших COVID-19 проявились нервные или психические заболевания в течение полугода после заражения. Самое распространенное — тревожное расстройство.

Netflix отдал 30 млн долларов за право показать документальный сериал про Канье Уэста. По данным СМИ, он выйдет на сервисе уже в этом году.

Сэм Мендес снимет романтическую драму с оскароносной Оливией Колман в главной роли. Фильм расскажет историю любви, развернувшуюся в старинном кинотеатре на юге Англии.

В Голливуде назревает новый скандал. Бывшие сотрудники кинопродюсера Скотта Рудина, известного по картинам «Старикам тут не место» и «Шоу Трумана», обвинили его в истеричном и абьюзивном поведении.

Вышло несколько трейлеров: фильма «Те, кто желает мне смерти» с Анджелиной Джоли, документальной ленты «Street Gang» об истории шоу «Улица Сезам» и сатиры Джии Копполы «Мейнстрим».

Есть и парочка свежих клипов: минских постпанк-рокеров «Молчат дома» — о мужчине, переживающем разрыв отношений, и группы Zventa Sventana, в котором Варвара Шмыкова исполняет ритуальные танцы.

8 апреля в российский прокат выходит «Минари» — фильм Ли Айзека Чуна, получивший шесть номинаций на «Оскар». Здесь можно посмотреть отрывок картины, а здесь — купить билеты на сеанс.