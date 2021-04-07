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Сэм Мендес работает над «Империей света» с Оливией Колман. Снимет картину оператор Роджер Дикинс

Рустам Абдуллин
Сегодня в 9:40

Режиссер «1917» Сэм Мендес снимет романтическую драму с оскароносной Оливией Колман («Фаворитка») в главной роли. Это будет его первый проект, для которого он единолично напишет сценарий, передает Deadline.

Картина покажет историю любви, развернувшуюся в красивом старинном кинотеатре на Южном побережье Англии в 1980-х годах — это все, что известно о сюжете фильма. За камеру встанет двухкратный лауреат «Оскара» за работу над фильмами «Бегущий по лезвию 2049» и «1917» оператор Роджер Дикинс. Это будет их третья совместная работа после «007: Координаты „Скайфолл“» и «Дороги перемен».

Мендес выступит и продюсером ленты вместе с Пиппой Харрис через их совместную кинокомпанию Neal Street Productions. Курировать производство будут продюсеры независимых фильмов Мэттью Гринфилд и Дэвид Гринбаум, а руководящую должность заняла Кэти Гудсон-Томас из Searchlight Pictures UK.

«Я поклонник Searchlight и тех путей, которыми они создают и выпускают одни из моих любимых фильмов за последние годы. Это очень личный проект, и я рад, что он нашел свое пристанище», — сказал Мендес.

В прошлом году фильм Сэма Мендеса «1917» номинировался на «Лучший фильм» и еще в 10 других категориях. Его отличительной чертой стали продолжительные кадры почти без монтажных склеек.

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