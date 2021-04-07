В сеть слили личные данные писателя Глуховского. Ему угрожают из‑за образа чеченки в сериале «Топи»

В нескольких чеченских телеграм-каналах выложили паспортные данные, адрес и телефон писателя и сценариста Дмитрия Глуховского, призывая наказать его за образ чеченской девушки в сериале «Топи». На это обратили внимание «Кавказский узел» и «Кавказ.Реалии»*.

«Домашний адрес на экране. Работайте, братья! Пересылайте по чеченским пабликам. А ты Димася — оглядывайся по сторонам, нечисть», — говорится в одном из телеграм-каналов.

Мини-сериал «Топи», сценарий к которому написал Глуховский, вышел 28 января. По сюжету чеченская девушка Эля (Софья Володчинская) влюбляется в русского мужчину и отказывается выходить замуж за кавказца. В шоу есть несколько постельных сцен с участием героини, а также затрагивается тема войны в Чечне.

Сериал вызвал возмущение у пользователей соцсетей, которые сочли аморальным поведение девушки и назвали это «оскорблением чести чеченской нации и чеченской женщины». Писателю начали угрожать расправой на его странице в инстаграме. Другие стали требовать от Глуховского публичных извинений перед чеченцами и главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Как сообщает «Кавказский узел», с критикой сериала «Топи», в частности, выступили главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт, директор отделения Датского совета по беженцам в России Пьер Альберт Ильсаас, рэпер Гуф и его бывшая жена Айза Анохина.

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