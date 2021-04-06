«„Минари“ — веха в истории кино про американских корейцев , пронзительный роман воспитания в духе „Отрочества“ и фильм про детство, семью и землю с уровнем чувствительности, выставленным на шкалу „Терренс Малик“», — писал кинокритик Егор Москвитин после победы фильма Ли Айзека Чуна на «Сандэнсе-2020». С тех пор прошло больше года, а драма продолжила собирать премии — от «Золотого глобуса» до «Оскара».