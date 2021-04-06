Фильм «Минари» Ли Айзека Чуна получил шесть номинаций на «Оскар», в том числе претендует на главную награду. Лента выходит в российский прокат 8 апреля. Премьера отрывка на «Афише Daily».
«Минари» — драма про американские 80-е (даже оператор — из «Очень странных дел») и про корейскую семью, которая, не преуспев в Калифорнии, перебирается в Арканзас, чтобы открыть ферму. Когда выясняется, что у их сына, мальчика-рассказчика, больное сердце, фильм становится еще и напряженным: все время ждешь беды.
Главную роль исполнил Стивен Ен из «Пылающего» и «Ходячих мертвецов» — но в «Минари» ему приходится бороться не с зомби, а с фронтиром.
Минари — так корейцы называют траву, упрямый, живучий и полезный сорняк, который везде найдет почву. Как нетрудно догадаться, главной темой этой семейно притчи станет воплощение и крах американской мечты. Змея в траве и невинные дети в Эдеме.
«„Минари“ — веха в истории кино про американских корейцев, пронзительный роман воспитания в духе „Отрочества“ и фильм про детство, семью и землю с уровнем чувствительности, выставленным на шкалу „Терренс Малик“», — писал кинокритик Егор Москвитин после победы фильма Ли Айзека Чуна на «Сандэнсе-2020». С тех пор прошло больше года, а драма продолжила собирать премии — от «Золотого глобуса» до «Оскара».
Кстати, целых три фильма с «Сандэнса» того года добрались до номинаций на «Оскар» («Минари», «Отец» и «Девушка, подающая надежды») — почти что рекорд для киносмотра.