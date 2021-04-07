перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Эрмитаж получил жалобу о негативном влиянии обнаженных скульптур на детей 20:14
Исследование: 75% россиянок сталкивались с харасcментом на работе 19:29
Варвара Шмыкова совершает ритуалы в клипе Zventa Sventana «На горе мак» 19:14
THR опубликовал статью о кинопродюсере Скотте Рудине. Бывшие сотрудники называют его монстром 19:09
Анджелина Джоли борется с лесными пожарами в трейлере фильма «Те, кто желает мне смерти» 18:48
Dan Marsh/Flickr Британцы рассказали, кого бы хотели видеть на престоле после Елизаветы II. И это не принц Чарльз
Британцы рассказали, кого бы хотели видеть на престоле после Елизаветы II. И это не принц Чарльз 18:23
Фонд «Подари жизнь» построит в Новой Москве пансионат для детей с онкозаболеваниями 18:19
Исследование: количество регулярных благотворительных пожертвований выросло в 2020 году 18:03
Эдварду Билу предъявили обвинение по делу о ДТП в центре Москвы. Ему грозит до двух лет тюрьмы 17:39
Не отразится на работе: как Кремль и госструктуры отреагировали на ограничения работы Zoom для них 17:14
Molchat Doma/YouTube Мужчина тащит ванну по зимним улицам в новом клипе группы «Молчат дома»
Мужчина тащит ванну по зимним улицам в новом клипе группы «Молчат дома» 17:10
История создания «Улицы Сезам» в трейлере документального фильма «Street Gang» 16:49
Биографическая книга о диджее Авичи выйдет в ноябре 16:25
В Иркутске обнаружили свалку человеческих органов и конечностей. Прокуратура начала проверку 16:19
В сеть слили личные данные писателя Глуховского. Ему угрожают из‑за образа чеченки в сериале «Топи» 16:18
Calamity Ai/YouTube «Думаешь, ты реальна?»: как студенты из Калифорнии снимают фильмы по сценариям от нейросети
«Думаешь, ты реальна?»: как студенты из Калифорнии снимают фильмы по сценариям от нейросети 15:56
«Мисс Папуа — Новая Гвинея» лишилась титула после того, как станцевала тверк 15:37
Will.i.am выпустил защитную маску за 300 долларов. У нее есть наушники и микрофон с шумоподавлением 15:12
В Замоскворечье начали снос исторических зданий ради элитного ЖК. В соседнем доме потрескались стены 15:10
Radiohead снова покажут свои концерты на ютьюбе 14:52
Отключить рекламу

Варвара Шмыкова совершает ритуалы в клипе Zventa Sventana «На горе мак»

Константин Зорниченко
Сегодня в 19:14

Проект Тины Кузнецовой и Юрия Усачева Zventa Sventana представил клип на песню «На горе мак». Его можно посмотреть на ютьюбе.

В ролике снялась актриса Варвара Шмыкова. В нем она исполняет ритуальные танцы и находит аленький цветочек.

«На горе мак» — шестой и заглавный трек третьего альбома Zventa Sventana, который вышел 2 апреля. Всего на релизе 10 песен.

Предыдущая пластинка группы, «Мужа дома нету», увидела свет в 2019 году. Музыканты тогда же представили клип на совместную песню с Иваном Дорном.

События недели на afisha.ru
боевик
Мортал Комбат
Джеймс Ван перезапускает культовую франшизу легендарного файтинга
боевик
Майор Гром: Чумной Доктор
Отечественный кинокомикс от режиссера фильма «Лед»
поп
«Мумий Тролль»
Группа, радикально обновившая рок на русском
трагикомедия
Минари
Полуавтобиографическая корейская драма о поисках семейного счастья
комедия
Вишневый сад. Комедия
Юрий Муравицкий переосмысляет Чехова в духе современной эстрады
боевик
Годзилла против Конга
Масштабный кроссовер с участием гигантских монстров
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Варвара Шмыкова
Тина Кузнецова
Юрий Усачев
Иван Дорн
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить