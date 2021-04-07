Варвара Шмыкова совершает ритуалы в клипе Zventa Sventana «На горе мак»

В ролике снялась актриса Варвара Шмыкова . В нем она исполняет ритуальные танцы и находит аленький цветочек.

Проект Тины Кузнецовой и Юрия Усачева Zventa Sventana представил клип на песню «На горе мак». Его можно посмотреть на ютьюбе .

«На горе мак» — шестой и заглавный трек третьего альбома Zventa Sventana, который вышел 2 апреля. Всего на релизе 10 песен.

Предыдущая пластинка группы, «Мужа дома нету», увидела свет в 2019 году. Музыканты тогда же представили клип на совместную песню с Иваном Дорном.