Мужчина тащит ванну по зимним улицам в новом клипе группы «Молчат дома»

Минская постпанк-группа «Молчат дома» выпустила клип на песню «Ответа нет» со своего третьего студийного альбома «Монумент». Посмотреть его можно на ютьюбе.

Сама композиция рассказывает историю об одиночестве и ушедшей любви. В ролике мужчина, переживающий разрыв отношений, тащит по заснеженному городу ванну, которая символизирует его нереалистичные ожидания и то, что уже не имеет отношения к будущему, объясняет режиссерка клипа Ира Рокка.