Мужчина тащит ванну по зимним улицам в новом клипе группы «Молчат дома»

Минская постпанк-группа «Молчат дома» выпустила клип на песню «Ответа нет» со своего третьего студийного альбома «Монумент». Посмотреть его можно на ютьюбе.
Сама композиция рассказывает историю об одиночестве и ушедшей любви. В ролике мужчина, переживающий разрыв отношений, тащит по заснеженному городу ванну, которая символизирует его нереалистичные ожидания и то, что уже не имеет отношения к будущему, объясняет режиссерка клипа Ира Рокка.
За съемки клипа отвечала московско-берлинская команда Omut Production. Главные роли в нем сыграли Виктор Пипа и Кристина Исайкина-Бергер.
Группа «Молчат дома» была основана в Минске в 2017 году. В ее составе — Егор Шкутко (вокал), Роман Комогорцев (гитары, синтезаторы) и Павел Козлов (бас-гитара, синтезаторы).
Прошлой весной коллектив оказался очень востребован в тиктоке с песней «Судно» про то, что «жить тяжело и неуютно». Тогда же «Афиша Daily» поговорила с артистами о модернизме, песнях про отсутствие перспектив и противоречивости хайпа.