Исследование: каждый третий переболевший коронавирусом страдает от нервного расстройства

Британские и американские ученые выяснили, что треть переболевших коронавирусом имеют нервные или психические расстройства спустя шесть месяцев после заражения. Об этом пишет Lancet Psychiatry.

В исследовании приняли участи 236 тыс. пациентов, которых сравнили с переболевшими гриппом. На оценку также влияла тяжесть протекания COVID-19, выраженная в госпитализации, поступлении в отделение интенсивной терапии и поражения головного мозга.

В результате ученые высчитали распространенность диагнозов неврологических или психиатрических заболеваний в последующие шесть месяцев — она составила 33,6%. Из 14 различных расстройств наиболее распространенными оказались тревога (17%) и аффективное расстройство (14%). Еще 6,5% составили расстройства после употребления психоактивных веществ, 5% страдают бессонницей, у 2% был ишемический инсульт и у 0,7% — деменция.

Специалисты отмечают, что вероятность развития неврологических осложнений выше, если человек сложнее перенес коронавирус и проходил лечение в реанимации, и составляет 46%. Остальным 13% исследованных диагнозы психиатрических расстройств ставились впервые.