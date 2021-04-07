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История создания «Улицы Сезам» в трейлере документального фильма «Street Gang»

Константин Зорниченко
Сегодня в 16:49

Компания Screen Media Films представила трейлер документального фильма «Street Gang», рассказывающего историю создания детского шоу «Улица Сезам». Ролик можно посмотреть на ютьюбе.

Картина основана на одноименной книге Майкла Дэвиса, вышедшей в 2008 году. В ней рассказывается, как «Улица Сезам» превратилась из эксперимента на детском телевидении в новаторское шоу, оказавшее огромное влияние не только на медиа, но и на образование и политику по всему миру.

Режиссером документального проекта выступила Мэрилин Агрело, снявшая драму «Тайный знак» с Джессикой Альбой и Дж.-К.Симмонсом. В кинотеатрах фильм выйдет 23 апреля, онлайн-премьера состоится 7 мая.

В прошлом году в «Улице Сезам» появились новые герои. Ими стали беженцы-рохинджа из Бангладеша по имени Нур и Азиз. Их создали в рамках гуманитарной инициативы бренда LEGO — Play to Learn («Играй, чтобы учиться»). Нур и Азиз — шестилетние близнецы, которые появятся в новых образовательных выпусках на языке рохинджа.

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