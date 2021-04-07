История создания «Улицы Сезам» в трейлере документального фильма «Street Gang»

Компания Screen Media Films представила трейлер документального фильма «Street Gang», рассказывающего историю создания детского шоу «Улица Сезам». Ролик можно посмотреть на ютьюбе.
Картина основана на одноименной книге Майкла Дэвиса, вышедшей в 2008 году. В ней рассказывается, как «Улица Сезам» превратилась из эксперимента на детском телевидении в новаторское шоу, оказавшее огромное влияние не только на медиа, но и на образование и политику по всему миру.
Режиссером документального проекта выступила Мэрилин Агрело, снявшая драму «Тайный знак» с Джессикой Альбой и Дж.-К.Симмонсом. В кинотеатрах фильм выйдет 23 апреля, онлайн-премьера состоится 7 мая.
В прошлом году в «Улице Сезам» появились новые герои. Ими стали беженцы-рохинджа из Бангладеша по имени Нур и Азиз. Их создали в рамках гуманитарной инициативы бренда LEGO — Play to Learn («Играй, чтобы учиться»). Нур и Азиз — шестилетние близнецы, которые появятся в новых образовательных выпусках на языке рохинджа.