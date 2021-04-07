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Эндрю Гарфилд в роли ютьюб-блогера сходит с ума в трейлере сатиры Джии Копполы «Мейнстрим»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 11:31

Вышел трейлер фильма «Мейнстрим» с Эндрю Гарфилдом и звездой «Очень странных дел» Майей Хоук. Ленту сняла Джиа Коппола, внучка культового кинорежиссера Фрэнсиса Форда Копполы, а написать сценарий ей помог Том Стюарт.

Линк, которого играет Гарфилд, бесцельно слоняется по улицам Голливуда, пока не встречает бариста Фрэнки (Майя Хоук). Они выкладывают ролик, в котором Линк устраивает мини-импровизацию, зазывая зрителя в сырную лавку в костюме крысы. Видео становится вирусным, а друзья — интернет-знаменитостями. К ним в команду присоединяется Джейк, роль которого исполнил Нат Вулфф из «Виноваты звезды», а на их триумф обращает внимание крупный продюсер (Джейсон Шварцман) — и делает шоу, которое переворачивает жизнь молодых людей с ног на голову.

Режиссер Джиа Коппола описывает свой фильм как «историю любви к кому‑то, кто не любит себя, противопоставленную новой формирующейся культуре сегодняшнего мира». Она рассказала, что вдохновение нашла в фильме Элиа Казана «Лицо в толпе». По сюжету фильма 1957 года, бродяга из Арканзаса в исполнении Энди Гриффита развращается славой — то же самое происходит с героями фильма Копполы.

Премьерный показ «Мейнстрима» состоялся на Венецианском кинофестивале в сентябре 2020 года, и не все критики отнеслись к фильму благосклонно.

В феврале права на «Мейнстрим» купила компания IFC Films. Фильм выйдет в американских кинотеатрах 7 мая, в России — с 20 мая.

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