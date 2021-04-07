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THR опубликовал статью о кинопродюсере Скотте Рудине. Бывшие сотрудники называют его монстром

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:09

Американское издание The Hollywood Reporter опубликовало статью, в которой рассказывается об абьюзивном и истеричном поведении прославленного голливудского кинопродюсера Скотта Рудина, снявшего более 150 фильмов, в том числе «Старикам тут не место» и «Шоу Трумана».

В материале описываются многочисленные эпизоды неадекватного отношения Рудина к сотрудникам. По словам бывших коллег, Рудин проявлял себя как «абсолютный монстр», швырял предметы в своих помощников и доводил их до нервных срывов.

Экс-подчиненные продюсера рассказали, что их рабочий день начинался в 5 утра из‑за того, что сам Рудин привык просыпаться рано. За любое несогласие с ходом дел в компании влиятельный кинематографист мог уволить.

Сотрудникам, желающим сохранить свою работу, приходилось мириться с неконтролируемой агрессией босса и постоянными оскорблениями. От них страдали не только рядовые работники, но и именитые коллеги Рудина, например драматург Джереми О.Харрис.

В компании Рудина были распространены так называемые мягкие увольнения. Разозлившись, продюсер мог якобы уволить и выгнать из офиса кого‑нибудь из подчиненных. Им предписывалось ждать в кафе неподалеку, пока начальник остынет и простит их.

Карьера Кэролайн Руго в Scott Rudin Productions закончилась после того, как она отказалась дожидаться «помилования» от Рудина. Поводом для его гнева стал отказ девушки пропустить тренировку в спортзале, которая необходима ей из‑за диабета первого типа.

«Я на 100% могла бы подать на него в суд. Но не сделала этого из‑за страха попасть в черный список. Сейчас я уже полтора года работаю в Netflix. Это такой слом системы, потому что здесь одно из самых уважительных и прогрессивных рабочих пространств с точки зрения отношений между сотрудниками», — рассказала Руго.

По мнению бывших подчиненных Рудина, продюсер наслаждается жестокостью и не колеблясь наносит урон карьерам коллег. Только за последние 5 лет он уволил 119 личных помощников. При этом большинство сотрудников Рудина — выпускники Нью-Йоркского университета, только начинающие свой путь в кино и из‑за этого терпящие выходки руководителя.


«За его долгую карьеру пострадали сотни и сотни людей. И некоторые отказались от своих мечтаний, потому что он заставил их почувствовать и поверить, что они не могут делать то, что они пытаются делать», — рассказал один из экс-подчиненных Рудина.

Кинопродюсер, как отмечают свидетели, не контролирует себя и в отношении знаменитых коллег. Анджелину Джоли он называл «минимально талантливым, избалованным отродьем», а Вупи Голдберг — идиоткой. В адрес президента Барака Обамы Рудин отпускал расистские шутки.

Скотт Рудин работает в киноиндустрии на протяжении уже четырех десятилетий. О его темпераменте и агрессивном поведении было известно и ранее. Однако продюсер продолжает активно снимать фильмы, избегая крупных скандалов. В мае он выпустит свой очередной проект — триллер «Женщина в окне» с Эми Адамс в главной роли.

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