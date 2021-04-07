THR опубликовал статью о кинопродюсере Скотте Рудине. Бывшие сотрудники называют его монстром

Американское издание The Hollywood Reporter опубликовало статью, в которой рассказывается об абьюзивном и истеричном поведении прославленного голливудского кинопродюсера Скотта Рудина, снявшего более 150 фильмов, в том числе «Старикам тут не место» и «Шоу Трумана».

В материале описываются многочисленные эпизоды неадекватного отношения Рудина к сотрудникам. По словам бывших коллег, Рудин проявлял себя как «абсолютный монстр», швырял предметы в своих помощников и доводил их до нервных срывов.

Экс-подчиненные продюсера рассказали, что их рабочий день начинался в 5 утра из‑за того, что сам Рудин привык просыпаться рано. За любое несогласие с ходом дел в компании влиятельный кинематографист мог уволить.