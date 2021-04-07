«Давай тоже поморгаем»: поврежденный кабель устроил часовую светодискотеку в Химках

Вечером 6 апреля жители нескольких улиц в Химках пожаловались на масштабные перебои в электроснабжении — свет в их квартирах то включался, то выключался, то снова включался, то вновь погасал. И так много-много раз на протяжении часа.

Очевидцы успели снять световое шоу, наложив 8-битную музыку и песню Гудкова «Аквадискотека», и выложить в тикток, пока техника в доме не выдерживала перепада напряжения. «Хана всем электроприборам!» — описали происходящее в неофициальном аккаунте города.

В пресс-службе администрации Химок сообщили радиостанции «Говорит Москва», что причиной проблем со светом стало повреждение кабеля. Перебои наблюдались на трех улицах (Бабакина, Панфилова и Молодежной) и затронули 12 жилых домов. Для прекращения «дискотеки» пришлось запустить резервную систему.

Посмотрите, как выглядел районный рейв в Химках!