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Анджелина Джоли борется с лесными пожарами в трейлере фильма «Те, кто желает мне смерти»

Константин Зорниченко
Сегодня в 18:48

Вышел трейлер фильма «Те, кто желает мне смерти» с Анджелиной Джоли в главной роли. Ролик можно посмотреть на ютьюбе.

Картина, основанная на одноименном романе Майкла Кориты, рассказывает о спасательнице, которая пытается защитить подростка от киллеров в диких лесах Монтаны. Помимо бандитов, героям угрожает крупный лесной пожар.

Триллер снял Тейлор Шеридан, номинант на премии BAFTA, «Золотой глобус» и «Оскар» в категории «Лучший оригинальный сценарий» за фильм «Любой ценой». Роли в проекте также исполнили Финн Литтл, Николас Холт, Тайлер Перри, Джон Бернтал, Эйдан Гиллен и другие.

«Те, кто желает мне смерти» выйдет 14 мая одновременно в кино и на HBO Max.

В прошлом году стало известно, что Анджелина Джоли выступит режиссером биографического фильма о британском военном фотографе Доне МакКалине. Сценарий картины напишет номинант на BAFTA Грегори Берк, одним из продюсеров выступит Том Харди.

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