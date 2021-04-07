Анджелина Джоли борется с лесными пожарами в трейлере фильма «Те, кто желает мне смерти»

Вышел трейлер фильма «Те, кто желает мне смерти» с Анджелиной Джоли в главной роли. Ролик можно посмотреть на ютьюбе.

Картина, основанная на одноименном романе Майкла Кориты, рассказывает о спасательнице, которая пытается защитить подростка от киллеров в диких лесах Монтаны. Помимо бандитов, героям угрожает крупный лесной пожар.